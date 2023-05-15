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Tokat'ta trafik kazası: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta trafik kazası: 7 yaralı Tokat'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 7 yaralı

TOKAT - Tokat'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Tokat merkez Geyras mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan S.A. kontrolündeki 60 BH 301 plakalı Volkswagen marka araç ile Y.H. idaresindeki 02 LD 130 plakalı Hyundai marka araç döner kavşakta çapıştı. Çarpışma sonucunda kazada 7 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından Kazada yaralanan; S.A., M.S. ve İ.D. üniversite hastanesine sevk edilirken, Z.S.E., S.E., M.S.H. ve E.H. devlet hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

Tragger Sivas Tokat 3. Sayfa Haberler

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