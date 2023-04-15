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Tokat'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı

Tokat'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Turhal- Tokat Karayolu, Pazar kavşağında meydana geldi. S.D.'nin idaresindeki Hyundai marka 06 SD 1366 plakalı otomobil ile Turhal'dan Tokat istikametine seyir halindeyken Dökmetepe köyünden gelerek döner kavşaktan Pazar ilçesine geçiş yapmak isteyen sürücü F.K. yönetimindeki 60 DR 075 plakalı otomobile yandan çarpması sonucu iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar; B.S.E., H.E.E., M.İ., S.D., F.K., E.D. (16), F.K. ve 1 yaşında olan T.G.K. isimli bebek olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hyundai Turhal Tokat 3. Sayfa Haberler

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