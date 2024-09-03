Tokat'ta Tır Dorsesi Devrildi, Karayolu Trafiğe Kapandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın dorsesi devrildi. Karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı.

Kaza ; 09: 30 sıralarında Yeşilyurt-Sulusaray karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Ş. idaresindeki 60 ABF 038 plakalı Scania markalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas attı. Kazada yan yatan tırın dorsesi nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Murat Ş. olay yerine gelen ambulans ile kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT