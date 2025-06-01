Tokat'ta Taziye Yolunda Minibüs Devrildi: 10 Yaralı
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
İddiaya göre Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye giden vatandaşları taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa