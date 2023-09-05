Tokat'ta taşla vurularak öldürülen kişinin arkadaşı gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis, olay yerinde bulunan taşları delil olarak muhafaza altına aldı. Cinayetin şüphelisi olarak, ölen kişinin arkadaşı olan Cengizhan Ş. gözaltına alındı.

Kırklareli'de kuvvetli yağışta dereler taştı, yollar kapandı; 5 kayıp (2)

1)HABER ALINAMAYAN 5 KİŞİ ARANIYOR

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, derelerde taşkına neden oldu. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle su altında kaldı. Bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarında ormanda mahsur kalan 2 kişi, kurtarıldı. Haber alınamayan 1'i çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yağışın öğleden sonra etkisini biraz yitirdiğini belirterek, "Turizm tesislerinde kalan kampçılardan kayıplar olduğu söyleniyor. Kampçıların ilk etapta 1'i çocuk 4 yetişkin kayıp olduğu bilgisi geldi. Havadan helikopter ve karadan da ekiplerin arama çalışmaları sürüyor" dedi.

AFAD BAŞKANI DA BÖLGEYE GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ye geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici de sabah saatlerinde 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını belirterek, bütün ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "Demirköy-İğneada'da dün başlayan ve bugün de artarak devam eden aşırı sağanak yağışlar sonrasında su baskınlarının yaşandığı bölgemizde tüm ekiplerimiz hasar tespit ve arama tarama çalışmalarına Valimiz Sayın Birol Ekici koordinasyon ve yönetiminde aralıksız devam ediyor. İlimizde etkili olan aşırı sağanak yağışlar sebebiyle Demirköy-İğneada yolu arasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında ve gerekli olmadıkça yolu kullanmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

Demirköy ilçe merkezinde de taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda hasar oluştu. (DHA

Görüntü dökümü

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-Bölgedeki selden detaylar

-Kapalı yollar

-Sel sularından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,

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2)BAŞINA TAŞLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; ARKADAŞI GÖZALTINDA

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülen Tuncay Erdoğar'ın (33) arkadaşı Cengizhan Ş. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darbedilmiş bir erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, ölen kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar'ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

ARKADAŞININ AYNI BÖLGEDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada Tuncay Erdoğar'ın öldürüldüğü bölgede Cengizhan Ş.'nin de bulunduğu belirlendi. İkilinin akşam saatlerinde eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştuklarını öğrenen ekipler, Cengizhan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı ve öğle saatlerinde şehir merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheli Cengizhan Ş., sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cengizhan Ş., hastane bahçesinde gazetecilerin Tuncay Erdoğar'ı kendisinin öldürüp öldürmediğine dair soruyu yanıtsız bıraktı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tuncay Erdoğar ise bugün toprğa verildi.

Cengizhan Ş. ile Erdoğar'ın arkadaş oldukları 28 Temmuz'da birlikte çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.