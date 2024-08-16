Tokat'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah mühimmatı yapan ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 1-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında silah mühimmat ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 307 gram kubar esrar, 81 kök kenevir bitkisi, 16 kök skunk bitkisi, 2 adet uyuşturucu hap, 10 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplamda 20 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. - TOKAT