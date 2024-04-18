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Tokat'ta sel felaketinde can kaybı olmaması teselli kaynağı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan sel felaketinde can kaybının olmaması Vali Numan Hatipoğlu tarafından açıklanırken, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu, iaşelerinin halledilmesiyle gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tekrar tüm hemşerilerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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