Tokat'ta şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Tokat'ta İstanbul'dan kiralık araçla gelen şahsın üzerinden uyuşturucu madde bulundu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürütüğü istihbari çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şüpheli bir şahsın İstanbul ilinden temin ettiği Uyuşturucu Maddeyi (Metamfetamin) Erbaa ilçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın İstanbul ilinden kiraladığı araç geçtiğimiz gün Erbaa-D100 kara yolu üstünde durduruldu. Araçta yapılan aramada 83 gram Metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - TOKAT