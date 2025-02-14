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Tokat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Tokat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı. Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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