Tokat'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak adeta demir yığınına döndü. Sürücü bu araçtan ağır yaralı olarak çıktı.

Kaza, Turhal-Zile karayolu huzurevi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.V. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada ters dönen otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü, Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT