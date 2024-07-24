Tokat'ta Otomobil Motosiklete Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre Erek Caddesi üzerinde Ö.F.Ç. idaresindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden diğer şeride geçerek karşı yönden gelen Efehan Kılıç yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü Efehan Kılıç yol kenarında bulunan araçların üzerine düştü. Otomobil ise oto yıkama dükkanına girerek durabildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Efehan Kılıç kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - TOKAT