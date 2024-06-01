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Tokat'ta Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı

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Tokat'ta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş, Kömeç köyü camisinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Tokat'ta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandılar.

Tokat'ta dün gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömeç köyü kanal yolunda 14 yaşındaki Umut Açar, dedesi T.A'ya ait 25 EF 558 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar (13) ile birlikte gezmeye çıktı. Açar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç köyü camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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