Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişinin ayağı kırıldı

Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan birinin ayağı kırılırken, "Ayağımı hissetmiyorum" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, M.A.E. idaresindeki Citroen markalı 34 GRF 384 plakalı otomobil ile Berat Yılmaz idaresindeki 60 ADY 764 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu savruldu. Kazada, yaralanan motordaki yolcu Burak Cihan Okçu'nun ayağı kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine Okçu'nun, "Ayağımı hissetmiyorum" dediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Berat Yılmaz ve Burak Cihan Okçu, olay yerine çağrılan ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT