Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazada şans eseri araçların çaya yuvarlamasını yol kenarındaki demir levha engelledi.

Niksar-Ordu karayolu Prof. Dr. Ateş Kara Caddesinde meydana gelen kazada, Ordu istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan T.G. idaresindeki 50 FS 300 plakalı otomobil ile, Ordu istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 60 KY 960 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi T.G. ve İ.G. yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Öte yandan kazada iki araçta yol kenarında bulunan demir levha sayesinde çaya yuvarlanmaktan kurtuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT