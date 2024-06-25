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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Tokat-Sivas çevreyolunda çıkan yangın, otluk alanda çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Tokat- Sivas çevreyolunda çıktı. Dağın otluk alanında alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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