Tokat'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Vatandaş Tarafından Söndürüldü

Tokat'ta ormanlık alanda başlayan örtü yangınını bir kişi, itfaiye ekipleri gelene kadar ayağı ile söndürmeye çalıştı.

Yangın 17.00 sıralarında Gıj Gıj tepesinde bilinmeyen bir nedenle başladı. Dağ yamacında dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelene kadar bir vatandaş ayağı ile yangını söndürmeye çalıştı ve o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - TOKAT