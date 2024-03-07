Tokat'ta Ormanlık Alanda Asılı Halde Erkek Bedeni Bulundu

Tokat'ta yol kenarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 45 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Tokat'ta işe gitmek için Mustafa Satan Caddesi'nde ilerleyen vatandaşlar yol kenarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bir erkek cesedi gördü. Kimliği belirsiz 45 yaşlarındaki bir erkek, iple boynundan ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme yapıldı. 45 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin adından morga kaldırıldı. Üzerinden kimlik ve herhangi bir mektup çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT