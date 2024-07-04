Tokat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza önceki gün akşam satlerinde Bakışlı mevkisinde meydana geldi. İ. O. (21) idaresindeki 60 ABZ 333 plakalı motosiklet, Tokat-Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkiinde aynı istikamette seyreden arkadaşı Mehmet Aydın'ın (21) kullandığı 60 DF 371 plakalı motosiklete bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü de yaralandı. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Aydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - TOKAT