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Tokat'ta Miras Davası Nedeniyle Kavga: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

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Tokat'ta bir kişi, miras davası nedeniyle aralarında kavga çıkan eniştesini av tüfeğiyle öldürdü, ablasını ise yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Karaca, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen kayınbiraderi Turan Ç. ile mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç. otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti. Kavgayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralanan Nazike Karaca Tokat Devlet Hastanesine, eşi Dursun Karaca ise Tokat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dursun Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, eşinin ise tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Turan Ç.'nin ise sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güneşli Kavga Tokat Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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