Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı
TOKAT - Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - 3. Sayfa