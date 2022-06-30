Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 1 yaralı TOKAT - Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - 3. Sayfa Tokat 3. Sayfa Haberler

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