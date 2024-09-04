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Tokat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

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Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde meydana gelen minibüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Vali Köklü, kazanın nedeninin minibüsün kapasite dışında yolcu taşıması olduğunu belirtti ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Tokat'ta 1 çocuğun öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün

kapasite dışında yolcu taşındığını belirterek, "Soruşturma başlatıldı" dedi.

Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 25 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Niksar Devlet Hastanesinde yatan hastalarla görüşen Vali Köklü, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Çocukları kapasite dışı taşımışlar"

Kapasite dışında yolcu taşındığını söyleyen Tokat Valisi Abdullah Köklü, "26 yolcu taşıyan yarısının çocukların olduğu Ordu istikametinden gelen ve Şanlıurfa ilinde ikamet eden vatandaşlar sürücünün kendi hatasından dolayı maalesef araç yuvarlandı. Ne yazık ki 1 çocuğumuz hayatını kaybetti. Onun dışındaki yaralılarımızda şu an için hayati tehlike gözükmüyor. Gerekli sevkler yapıldı ve konu takibimiz altında. 4 sevkimiz var ve onu da takip ediyoruz. Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne gerekli talimatlar verildi. Onlar da hassas bir şekilde takip ediyorlar. Maalesef kapasite dışında bir yolcu sayısı var. Çocukları kapasite dışı taşıdığı anlaşılıyor. Emniyet ve savcılık gerekli soruşturmayı başlattı" dedi.

Minibüste bulunan sürücünün annesi Fatma Gezi ise, "Nasıl oldu bende anlamadım. Bir baktım yerdeyim. Araba yüklüydü. Fındık hasadını bitirdik. Sonra yola çıktık" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yaşam tokat

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