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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

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Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının aralık ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Yine en çok dikkat çeken kazalar ise geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Motosiklet sürücüsü sırt üstü düştü

İlk kaza Behzat Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Geç saatlerde kayda geçen görüntülerde kaza kavşaktan bulvar istikametine çıkan aracın motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak sırt üstü yere düştü. Motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadan kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Araç spin attı

Kameralar tarafından kayda geçen ikinci kaza ise ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir araç cadde üzerinde ilerleyen diğer araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde seyreden araç spin atarak durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Faciadan dönüldü

Kaydedilen üçüncü kaza ise Behzat Bulvarı saat kulesi kavşağında meydana geldi. Bir taksi şoförü kavşaktan döndükten sonra yayaya yol vermek istedi. Takip mesafesine dikkat etmeyen arkadaki sürücü taksiye arkadan çarptı. Yayaların geçtiği esnada meydana gelen kazada arkadaki sürücünün hızlı olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Motosiklet bir tarafa sürücüsü diğer tarafa savruldu

Paylaşılan son görüntülerde ise Gültekin Topçam Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırımızı ışıkta durmayan bir otomobil yan yoldan gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle boynunun üstüne düştü. Motorun bir tarafa sürücünün bir tarafa savrulduğu kazada motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı gözlerden kaçmadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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