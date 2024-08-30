Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil sürücüsü, iki motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Kazada bir motosiklet sürücüsünün durumu ağır.

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, kırmızı ışığa uymayarak Çeçenistan Caddesi'nden Mustafa Satan Caddesi istikametine doğru ilerleyen Y.Y. (34) yönetimindeki 60 ADP 844 plakalı otomobil Niksar kavşağında, Gaziosmanpaşa Bulvarı yönünden gelen B.T. (27) yönetimindeki 06 DRU 292 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen otomobil sürücüsü, fren yerine gaza basınca karşı şeride geçti. Bu esnada kırmızı ışıkta bekleyen K.Ç. (26) yönetimindeki 34 DV 1959 plakalı motosiklete çarptı ardından orta refüjü aşarak karşı kaldırımda durabildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen B.T.'nin kafasının üç yerinde kırık olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik tokat Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir 30-31 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Sarıçam, Yüreğir, Kozan 30-31 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Karkamış 30-31 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Beypazarı, Ayaş 30-31 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?
title