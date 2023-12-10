Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, gece saatlerinde Tokat Niksar Karayolu Yazıbaşı köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan Şaban Eryılmaz(64) kontrolünde ki 60 HJ 294 Plakalı otomobil aynı istikamette Y.K. (65) idaresindeki 60 DP 144 Plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil de bulunan sürücü Şaban Eryılmaz (64) ve Hatice Eryılmaz (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - TOKAT