Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 340 Kilogram Ele Geçirildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, kaçak tütünle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa