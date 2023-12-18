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Tokat'ta JASAT Operasyonuyla 33 Şüpheli Yakalandı

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen JASAT Mercek-2 Operasyonu'nda, arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Tokat'ta JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından "JASAT Mercek-2 Operasyonu" gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda başta cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere 15 ayrı dosyadan, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat JASAT Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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