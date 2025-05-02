Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yaralıların durumu iyi.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Aladun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Niksar'dan Erbaa yönüne giden U.Ş. idaresindeki 60 ABT 044 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen E. Ö. yönetimindeki 05 FF 952 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. Kazada iki otomobilde refüje düştü. Kazada sürücüler ile yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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