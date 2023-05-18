Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Tokat'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, araçlardan birisi takla attı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, araçlardan birisi takla attı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Tokat'tan turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde Hyundai marka 42 ALS 285 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden O.G idaresinde ki 60 AV 057 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Çarpışma sonucunda F.S. idaresinde ki araç takla atarken O.G idaresinde ki araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay da yaralanan F.S., Y.S. ve O.G., S.G. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan S.G.' nin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

Tragger Tokat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title