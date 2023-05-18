Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, araçlardan birisi takla attı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Tokat'tan turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde Hyundai marka 42 ALS 285 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden O.G idaresinde ki 60 AV 057 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Çarpışma sonucunda F.S. idaresinde ki araç takla atarken O.G idaresinde ki araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay da yaralanan F.S., Y.S. ve O.G., S.G. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan S.G.' nin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.