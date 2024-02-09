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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar da meydana geldi.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çedaş Kavşağı'nda meydana geldi. H.S. idaresindeki 60 BP 130 plakalı Volkswagen marka araç ile A.U. yönetimindeki 16 AHM 849 plakalı Honda markalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç sürücüsü ve Honda markalı otomobilde bulunan İ.M. adlı yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar da meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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