Tokat'ta Hırsızlık: Bozuk Paralar ve Yardım Kumbarası Çalındı

Tokat'ta gece sanayi sitesindeki 4 dükkana giren hırsızlar, kasadaki bozuk paraları almakla yetinmeyip yardım kumbarasını da çaldılar.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.45'de Tokat Sanayi Sitesi'ne araçla gelen hırsızlar, 4 dört dükkana girdi. Bir kişi araçta beklerken, diğer şahıs dükkan kapısının camını ayağı ile kırarak içeri girdi. Kasadaki bozuk paraları almakla yetinmeyen hırsız, SMA hastası çocuğun yardım kumbarasını da çaldı. Kameraya yansıyan görüntülerde hırsızın dükkan içerisindeki rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay yerine intikal eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızlık yapılan dükkanlarda detaylı araştırma gerçekleştirdi. Tokat Emniyet Müdür Yardımcısı Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altındaş da olayın gerçekleştiği iş yerlerine giderek inceleme yaptı.

Hırsızlık olayı, iş yeri sahipleri ve bölge halkı arasında endişeye sebep oldu. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için daha etkin tedbirler almaları konusunda vatandaşları uyardı. - TOKAT