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Tokat'ta Motosiklet Yangını, 'Hayalet Sürücü' Film Sahnelerini Hatırlattı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Arda Akman'ın kullandığı motosiklet, seyir halindeyken aniden alev aldı. Alevler yola sıçrarken, Akman motosikletten hızla inerek güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay kask kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada 'Hayalet Sürücü' filmindeki sahnelere benzetildi. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan bir olay, sinema severlere 2007 yapımı "Hayalet Sürücü" filmini hatırlattı.

İlçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, "Hayalet Sürücü" filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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