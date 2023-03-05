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Tokat'ta garaj alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta garaj alev alev yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde garajda çıkan yangın gecenin karanlığını aydınlattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde garajda çıkan yangın gecenin karanlığını aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Niksar ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde F.K.'ye ait garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alan garajın çatısındaki yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Garajda bulunan 4 kuzu ile ATV aracı ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

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