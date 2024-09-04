Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Niksar-Ünye karayolu, Horoz köprü mevkiinde meydana geldi. Kazada fındık işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. - TOKAT