Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi
Tokat'ın Niksar-Ünye karayolunda meydana gelen kazada fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Niksar-Ünye karayolu, Horoz köprü mevkiinde meydana geldi. Kazada fındık işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. - TOKAT