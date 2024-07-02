Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta epilepsi nöbeti geçiren adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir adam epilepsi nöbeti geçirdi. Ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılan hasta, ilk müdahalesini olay yerinde aldı.

Tokat'ta epilepsi nöbeti geçiren 52 yaşındaki adam, araziye inen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Erikçayırı mevkisinde 52 yaşındaki adam epilepsi nöbeti geçirdi. Durum 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle bir süre yürüyen sağlık ekipleri hasta vatandaşın ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahale sonrası hasta, ambulans helikoptere konularak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başçiftlik Helikopter Epilepsi Tokat Havacılık Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title