Tokat'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

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Tokat'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Y.Ö. idaresindeki 60 AGZ 506 plakalı Chevrolet marka otomobil, Tokat-Sivas karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö. ile birlikte araçta bulunan biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı araca suyla müdahale eden ekipler, güvenlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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