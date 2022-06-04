Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı - Haberler

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Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi.

Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

TOKAT - Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E. Ç idaresindeki Hyundai marka 60 HJ 340 plakalı otomobil karşı yönden seyir halinde olan S.Ç idaresindeki Fiat marka 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Sivas Tokat 3. Sayfa Haberler

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