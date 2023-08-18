Tokat'ta Dolandırıcıyı Şaşırtan Cevap

Tokat'ta yaşayan Kadir Yazar, arkadaşının telefonunu arayan dolandırıcılara verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi. Kadir Yazar, kombi tamiratı yaparak geçimini sağlamaktadır. Bir dolandırıcı, arkadaşını arayarak bir web sitesine üyeliği bozduğu için 3 bin 500 lira ödemesi gerektiğini söyleyince, Kadir Yazar durumu fark ederek dolandırıcıları kendi dolandırıcısı olduğunu söyleyerek şaşırttı.

Tokatlıdan dolandırıcıya tokat gibi cevap

Dolandırıcılara, "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek tepki gösterdi

TOKAT - Tokat'ta yaşayan Kadir Yazar arkadaşının telefonunu arayan dolandırıcılara verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi.

Tokat'ta kombi tamiratı yaparak geçimini sağlayan Kadir Yazar, arkadaşını arayan ve dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi. Tokat'ta yaşayan Oğuzhan, WhatsApp üzerinden hukuk bürosundan aradıklarını belirten bir kişi tarafından, bir web sitesine üyeliği bozduğu için 3 bin 500 lira ödemesi gerektiği aksi halde hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. Her hangi bir siteye üye olmadığını belirten Oğuzhan, talep edilen para karşısında şaşkına döndü.

Yazar, durumu fark etmesi üzerine arkadaşını dolandırıcı olabileceklerine dair uyardı. Arkadaşını arayan kişilerle görüşen Yazar, dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere 'bu ailenin dolandırıcısı benim' diyerek tepki gösterdi.

"3 bin 500 lira para talep ettiler"

Her hangi bir siteye üye olmadığını ancak site üyeliğinden dolayı kendisinden para talep edildiğini belirten Oğuzhan Doğan, " Beni ilk aradıklarında bir siteye üye olduğumu söylediler, iptal ettiğim içinde 3 bin 500 lira para talep ettiler. Ben böyle şeylere üye olmam, onay mesajı gibi şeyler geliyor. Bende böyle şeylerden uzak dururum. İlk önce normal telefon ettiler bana, ardından bana WhatsApp üzerinden İBAN attılar. En son WhatsApp'dan aradılar, onlarla kadir arkadaşım konuştu. O konuşunca dolandırıcı olduklarını anladım. Kadir konuştuktan sonra daha da aramadılar. Kadir arkadaşım mizah maksadıyla öyle dedi ve karşıda ki kişiler uğraşamayacaklarını anlayınca telefonu kapattılar" dedi.

"Arkadaşımın da morali düzelsin diye böyle bir espri yaptım"

Arkadaşını arayanların 3 bin 500 lira para talep ettiğini belirten Kadir Yazar, "Arkadaşım, dükkanımın önünden geçiyordu, nereye gittiğini sordum. Kendisi bana para bulması gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde bir hukuk bürosundan aradıklarını ve 3 bin 500 lira borcu olduğunu ödemezse icralık olacağını söyledi. Nereden aradıklarını sorduğumda WhatsApp üzerinden aradıklarını söyledi. Bunu duyunca dedim sakin ol, böyle bir şey olamaz çünkü seni WhatsApp üzerinden aramazlar dedim. Arkadaşımı dükkanıma davet ettim, içeri geldi. WhatsApp'dan numarayı geri aradık ve Arkadaşıma sen sesini çıkarma ben arayacağım dedim. Bunların konuşmalarına dayanarak dolandırıcı olduğunu anladım. Mizahlı bir şekilde konuştum, onların dolandırıcı olduğunu ve arkadaşımı dolandırmaya çalıştıklarını hissetim. Arkadaşımın da morali düzelsin diye böyle bir espri yaptım. Kendileri de dolandırıcı olduklarını kabul etti, bu şekilde dolandırıcı olduklarını ortaya çıkardım" Şeklinde konuştu.