Tokat'ta dolandırıcılık yapan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Tokat'ta 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zanlıların suçtan elde ettikleri parayla altın aldıkları ifade edildi. İ.Ç, A.Ç. ve M.N.K tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.