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Tokat'ta Devrilen ATV'nin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü M.Y. yaşamını yitirdi. Devrilen ATV'nin alev alması sonucu ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Niksar ilçesi Yeşilhisar köyünde meydana geldi. M.Y. idaresinde ki ATV sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle ATV alev aldı. Alevler otluk alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın, çevredeki diğer arazilerine sıçramadan güçlükle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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