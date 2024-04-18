Tokat'ta deprem nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde meydana gelen deprem nedeniyle Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, evlerine girmekte çekinen vatandaşlar spor salonlarında misafir edilecek.
Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi. - TOKAT