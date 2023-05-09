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Tokat'ta depo yangını korkuttu

Tokat'ta depo yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta depoda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Tokat'ta depoda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangında maddi hasar oluştu.

Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın içeride bulunan odunlara sıçradığında hızla büyüdü. Yangının büyümesi sonucunda mahalleyi dumanlar kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Olayda yaralanan olmazken dükkan içerisinde maddi hasar oluştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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