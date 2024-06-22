Tokat'ta bir petrol istasyonunda kepçe yangını
Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan bir petrol istasyonunda park halindeki kepçe kendiliğinden yanmaya başladı. İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Tokat'ta bir petrol istasyonunda park halindeki kepçe yandı.
Yangın, 17.00 sıralarında Turhal Gazi Osman Paşa Mahallesi Zile yolunda bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan iş makinesi kendiliğinden yanmaya başladı. Petrol çalışanlarının anında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kepçe kullanılamaz hale geldi. - TOKAT