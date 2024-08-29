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Tokat'ta Araç Uçuruma Düştü, Yaralılara Müdahale Zorlaştı

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Tokat'ta meydana gelen kazada, bir araç 15 metrelik uçuruma düşerek hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtaki gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan düşen araç hurda yığınına dönerken, yoldan geçen diğer sürücüler otomobildeki gaz kaçağı nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

Kaza, Ankara-Zile karayolu Üçköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Aksan idaresindeki 37 SF 298 plakalı otomobil, Küçük Karayün mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 15 metrelik uçurumdan düştü. Takla atan araç hurda yığınına dönerken sürücü Aksan ile yolcu konumundaki Dürdane Aksan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler aracın gaz kaçırması nedeniyle otomobile yaklaşamadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans ile Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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