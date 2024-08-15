Tokat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı

Tokat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Turhal yolu Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yasin T. (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halinde duran 60 BG 436 plakalı Ford marka transite arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Yasin T. ile araçta bulunan Mehmet Ali K. (25) ve Murat E. (22) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Yasin T. ve Mehmet Ali K. Tokat Devlet Hastanesine, Murat E. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan kontrolde sürücü Yasin T'nin alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT