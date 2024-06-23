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Tokat'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Şenyurt beldesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hadi Ç. isimli bir kişi tüfekle ateş edilerek yaralandı. Yaralı, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Tokat'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şenyurt beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadi Ç. ile Yusuf İ. ve Yakup İ. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf İ. ve Yakup İ., Hadi Ç'nin bulunduğu araca tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Hadi Ç., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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