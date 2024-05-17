Tokat'ta alacak meselesi yüzünden keserli saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilen keserli saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. - TOKAT