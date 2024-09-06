Tokat'ta 47 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tokat'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 47 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamette gerçekleştirilen operasyon sonucunda; 36 adet farklı ebat ve şekillerde sikke, 3 adet kulplu küçük metal bakraç, 1 adet taşlı yüzük, 1 adet deve kuşu figürlü metal obje, 1 adet bakır renkli metal kılıflı hançer, 1 adet sarı ve kahverengi renkli, üzerinde hayvan figürleri bulunan vazo, 1 adet metal ok ucu, 1 adet kaşık benzeri metal obje, 1 adet kuş figürlü metal kolye ucu, 1 adet üst kısmı yuvarlak alt kısmı sap şeklinde metal obje olmak üzere toplamda 47 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonrasında, ikamet sahibi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT