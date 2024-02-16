Tokat'ta 4 dükkanı soyan hırsızlar kamerada: Yardım kumbarasını da çaldılar

TOKAT - Gece saatlerinde Tokat Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, dört dükkana giren gözü dönmüş hırsızlar iş yerlerine büyük zarar verirken çaldıkları yardım kumbarası ile vicdanları sızlattı.

Tokat Sanayi Sitesi'nde saat 04: 45'de yaşanan olayda, dört dükkana sızan hırsızlar, iş yerlerine büyük zarar verdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, bir kişi araçta beklerken diğer hırsızın dükkan kapısının camını ayağı ile kırarak içeri girdiği görüldü.

Kasadaki bozuk paraları almakla yetinmeyen hırsızlar, yürekleri sızlatan bir davranışa daha imza attı. SMA hastası bir çocuğun yardım kumbarasını çalarken görülen hırsız, yürekleri sızlattı. Kameraya yansıyan görüntülerde; dükkanın camını ayağı ile kırarak içeri giren hırsız masadaki gözleri karıştırıyor. Kasadaki bozuk paraları cebine dolduran vicdansız hırsız daha sonra SMA hastası çocuğun yardım kumbarasını da alarak içindeki paraları cebine dolduruyor. Hırsızın dükkan içerisindeki rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Yetkililer, hırsızın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yerine intikal eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızlık yapılan dükkanlarda detaylı araştırma gerçekleştirdi. Olay sonrası Tokat Emniyet Müdür Yardımcısı Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altındaş da olayın gerçekleştiği iş yerlerine giderek inceleme yaptı. Ancak, hırsızın kimliği ve yerinin tespiti konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Hırsızlık olayı, iş yeri sahipleri ve bölge halkı arasında büyük endişe ve öfkeye sebep oldu. Toplumun her kesiminden gelen tepkiler, hırsızın bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için daha etkin tedbirler alınması konusunda vatandaşları uyardı.