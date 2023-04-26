Tokat'ta 188 kök kenevir ele geçirildi
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Tokat'tın Erbaa ilçesinde kırsal alanda bulunan bağ evlerinde 188 kök kenevir ele geçirildi.
Tokat'tın Erbaa ilçesinde kırsal alanda bulunan bağ evlerinde 188 kök kenevir ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmaları sonucunda, Erbaa İlçesi kırsalında kenevir ürettiği bilgisi alınan 2 kişinin ev ve arazilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada boyları 8-21 cm arasında 188 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa