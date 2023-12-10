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Tokat-Sivas karayolunda minibüsün kamyona çarptığı kazada 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

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Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen kazada minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Tokat- Sivas karayolunda minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 4 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Kaza, Tokat- Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Ahmet Özkul (29) idaresindeki 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Özkul Sivas Tokat Ölüm Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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